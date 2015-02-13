去年末中国商业银行不良贷款率为1.25%--银监会

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京2月13日 - 中国银监会周五表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。
银监会发布去年监管统计数据显示，去年末，银行业境内外本外币资产总额为172.3万亿元人民币，本外币负债同比增长13.35%。
统计数据称，去年末，商业银行拨备覆盖率为232.06%；商业银行调整后人民币口径存贷款比为65.09%。
商业银行三季度末不良贷款率已升至1.16%。
此前，中国银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。