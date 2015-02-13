今年积极推进反垄断执法 进一步放开价格--发改委

路透北京2月13日 - 为创造和维护公平公正的市场环境，中国国家发展和改革委周五表示，今年将积极推进反垄断执法，进一步放开价格，全面清理和废除妨碍市场和公平竞争的各种规定和做法。

发改委网站刊登的新闻稿并称，密切关注重点行业和重要领域涉嫌垄断行为，研究建立公平竞争审查制度，推动确立竞争政策的基础性地位。

“推动建设统一开放、竞争有序的市场体系...加大执法力度，积极查处滥用行政权力排除限制竞争案件。”发改委表示。

该新闻稿援引数据显示，2014年先后查处汽车及零部件、保险、水泥等价格垄断案件，共处罚款约18亿元人民币；其中汽车垄断案3件，共处罚款15.48亿元。

在价格体制改善方面，发改委称，要切实加强市场价格监管，完善资源环境和铁路运输价格形成机制，进一步放开价格，修订政府定价目录，推动《价格法》修订。

“中央定价目录具体项目减少60%以上，地方定价目录具体项目减少不低于30%，将政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务和网络型自然垄断环节。”发改委称。

加强涉企收费监管，确保国家收费减免政策得到不折不扣落实；加强新兴业态价格监管，重点规范网络零售等行业价格秩序；加强放开领域市场价格监管，严禁借价格放开之机乱涨价、乱收费，落实好各项已经出台的价格放开、下放政策。

“研究完善煤电价格联动机制。加快推进天然气价格改革，实现存量与增量天然气价格并轨，积极推进天然气交易市场建设。”发改委并称，全面推行居民阶梯价格制度，发挥市场决定作用。

发改委周二宣布，鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。这是迄今中国反垄断最大一笔罚款。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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