中国证监会将集中力量对五类重大违法违规行为实施专项打击

路透北京4月24日 - 中国证监会周五决定近期集中力量对市场反映强烈、严重危害市场秩序的五类重大违法违规行为实施专项打击，并将针对新股发行 (IPO)、并购重组、市值管理、新三板、中介服务等特定领域的典型重大违法违规行为部署开展分类型专项打击行动，持续保持高压态势。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上指出，今天开始部署的集中打击的案件主要包括并购重组过程中上市公司及并购对象的财务造假、舞弊行为；以市值管理名义内外勾结、集中资金优势和信息优势操纵市场行为。

还包括与多种违法违规行为交织的及新三板市场发生的内幕交易行为；证券公司等金融机构从业人员利用未公开信息交易行为；集中资金、持仓优势操纵期货交易价格行为。

张晓军指出，新的市场条件下，各类违法违规行为伴随着牟利模式的改变，在新股发行（IPO)、并购重组、重大信息披露及市值管理等环节变换手法、不断演变且交织发生。针对当前市场违法违规易发多发态势，证监会在强化常规方式的同时，将创新案件查处方式。

他并称，在私募市场、新三板、融资融券、期货市场、互联网金融等领域实施重大改革创新过程中，一些手法新型、隐蔽性强、规避监管的违法违规行为也以不同的形式和面目出现，影响和危害市场创新发展。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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