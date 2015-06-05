加强对国企权力资金密集部门监督 完善责任追究制度--中央深改组

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 中国中央全面深化改革领导小组周五召开会议强调，要加强对国有企业权力集中、资金密集等重点部门的监督，并完善责任追究制度。
新华援引会议内容并称，会议同意海南省就统筹经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划等开展省域“多规合一”改革试点。
“加快形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系...”会议称，“加强对国有企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督。”
中央深改组会议并强调，要坚持党管干部原则，明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
而针对目前矛盾问题多、改革攻坚难度大，深改组同意在海南省进行“多规合一”试点，可以灵活设置试点范围和试点层级，并鼓励地方和基层在教育、就业和医疗等方面积极探索。
“试点是改革的重要任务，更是改革的重要方法。试点能否迈开步子、趟出路子，直接关系改革成效，”国家主席习近平在是次深改组会议上强调。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。