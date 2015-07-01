充分运用大数据加强市场监管 提高政府风险预判能力--中国国务院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月1日 - 中国国务院办公厅日前印发文件称，要运用大数据加强政府公共服务和市场监管，构建大数据监管模型，提高政府科学决策和风险预判能力。
“充分运用大数据、云计算等现代信息技术，提高政府服务水平，加强事中事后监管，维护市场正常秩序，促进市场公平竞争，”新华社周三刊登国务院“关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见”全文称。
国务院表示，要加快建立统一的信用信息共享交换平台，推动各地区、各部门信息共享；健全事前信用承诺制度和失信联合惩戒机制。
同时，要建立健全政府大数据采集制度，全面推行政府信息电子化、系统化管理，推动政府向社会力量购买大数据资源和技术服务。
意见并称，要加快建立统一社会信用代码制度，并建设“信用中国”网站，实现信用信息一站式查询。
此外，还要引导专业机构和行业组织运用大数据完善服务，并运用大数据评估政府服务绩效。（完）
(发稿 乔艳红；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。