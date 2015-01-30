资产证券化市场今年可能仍有飞跃式增长--中国银监会官员

路透北京1月30日 - 中国银行业监督管理委员会官员周五表示，中国资产证券化市场在2014年已达近4,000亿规模，今年可能还会有飞跃式成长。

银监会创新监管部主任王岩岫在一论坛上称，中国可资产证券化的产品有近90万亿的规模，由此形成了重资产的负债结构，对银行的资本金、存贷比、贷款集中度都有压力，银行对于调结构、促转型的信贷资产盘活需求非常迫切，广大保险资本市场也急需大规模的，优质的，稳定收益的长期资产。

据其介绍，截止到2014年12月末，47家机构成功的发行了将近3,000亿的资产证券化产品，国家开发银行成功发行将近1,000亿资产证券化的产品。

对于银监会为完善信贷资产证券化所要做的工作，他表示将落实从审批制向备案制改革，探索在交易所开展信贷资产证券化业务，商业银行可以根据市场化的原则，自行选择其资产证券化产品在银行间市场和交易所市场发行和交易，作为对银行间市场的有效补充。

此外还将积极引导业务创新，完善资产证券化常规发展的监管框架建设，并要搭建资产证券化业务信息平台。

王岩岫表示，资产证券化的行为主体在去年有了突破，从以往的大型国有银行为主，到目前扩大至所有股份制银行，包括农合机构、农村商业银行、外资银行、汽车消费金融公司和财务公司。

中国正加速推进资产证券化。去年末，银监会下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，将不再进行逐笔审批。路透稍早获得的消息称，银监会近日发文核准了27家银行开办信贷资产证券化业务的资格。

中国银监会副主席阎庆民去年底也表示，将从多方面推进信贷资产证券化，包括鼓励资产证券化产品在证券交易所发行、不断扩大发起机构与投资者范围、并推进基础资产类型多元化发展等。（完）

(发稿 李贺；撰写 宿泱韫; 审校 林高丽)

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