《路透精英汇》不被信任的影子银行被视为有助于实体经济融资

图为在东京拍摄的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透香港5月14日（记者 Lisa Jucca/Michelle Price） - 监管人员对路透称，影子银行正成为实体经济融资的重要渠道，而资本受制的银行不愿借贷。

为了防止全球金融危机重演，监管机构和央行加大了对银行系统以外融资渠道的监管。

国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）董事会主席Greg Medcraft指出，如果新形式的非银行金融体系能建立足够的信任，监管机构应允许这些体系发展。超过100个国家的监管机构都是IOSCO的成员。

“作为市场监管机构，我们认为应允许市场发挥对实体经济的融资作用，”Medcraft在路透金融监管峰会期间接受采访时说道。

“我们欢迎基于市场的金融创新，只要创新让投资者有信心，我们就持开放态度。”

欧洲证券和市场管理局（European Securities and Markets Authority）主席Steven Maijoor指出：“使用影子银行这个词让很好理解我们说的是什么更加困难。”

“市场的很多部分被认定为影子银行，我们在接受这种观点的时候需要谨慎。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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