《路透精英汇》不被信任的影子银行被视为有助于实体经济融资

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透香港5月14日（记者 Lisa Jucca/Michelle Price） - 监管人员对路透称，影子银行正成为实体经济融资的重要渠道，而资本受制的银行不愿借贷。
为了防止全球金融危机重演，监管机构和央行加大了对银行系统以外融资渠道的监管。
国际证券事务监察委员会组织（IOSCO）董事会主席Greg Medcraft指出，如果新形式的非银行金融体系能建立足够的信任，监管机构应允许这些体系发展。超过100个国家的监管机构都是IOSCO的成员。
“作为市场监管机构，我们认为应允许市场发挥对实体经济的融资作用，”Medcraft在路透金融监管峰会期间接受采访时说道。
“我们欢迎基于市场的金融创新，只要创新让投资者有信心，我们就持开放态度。”
欧洲证券和市场管理局（European Securities and Markets Authority）主席Steven Maijoor指出：“使用影子银行这个词让很好理解我们说的是什么更加困难。”
“市场的很多部分被认定为影子银行，我们在接受这种观点的时候需要谨慎。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。