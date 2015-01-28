国家工商总局批评阿里巴巴旗下网站存在大量违法商品

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透上海1月28日（记者 John Ruwitch） - 中国国家工商行政管理总局（SAIC）批评阿里巴巴旗下淘宝网和阿里巴巴平台网店存在大量假烟假酒、假名牌包等违法商品。
工商总局周三在其网站上发布报告称，阿里巴巴旗下淘宝网、阿里巴巴平台网店销售的商品或提供的服务存在大量侵犯他人注册商标专用权、商品质量不合格、无合法进口来源证明、国家明令禁止销售等问题。
阿里巴巴拒绝对该报告发表评论。工商总局称，该报告总结了2014年7月16日政府商业监管人员和阿里巴巴会议的内容，该局延迟发布报告以避免影响阿里巴巴上市。
“阿里巴巴集团对阿里系网络交易平台存在的违法经营行为，长期没有引起足够重视，”工商总局的报告称，“以致养痈成患”。
报告称，阿里巴巴管理层在7月的会议上承诺采取必要行动解决这些问题。
报告还指出，阿里巴巴曾在销售活动期间误导消费者，包括“双十一”活动。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。