国家工商总局批评阿里巴巴旗下网站存在大量违法商品

图为2011年11月23日在浙江杭州淘宝网写字楼外表达抗议的淘宝店主。 REUTERS/Lang Lang

路透上海1月28日（记者 John Ruwitch） - 中国国家工商行政管理总局（SAIC）批评阿里巴巴旗下淘宝网和阿里巴巴平台网店存在大量假烟假酒、假名牌包等违法商品。

工商总局周三在其网站上发布报告称，阿里巴巴旗下淘宝网、阿里巴巴平台网店销售的商品或提供的服务存在大量侵犯他人注册商标专用权、商品质量不合格、无合法进口来源证明、国家明令禁止销售等问题。

阿里巴巴拒绝对该报告发表评论。工商总局称，该报告总结了2014年7月16日政府商业监管人员和阿里巴巴会议的内容，该局延迟发布报告以避免影响阿里巴巴上市。

“阿里巴巴集团对阿里系网络交易平台存在的违法经营行为，长期没有引起足够重视，”工商总局的报告称，“以致养痈成患”。

报告称，阿里巴巴管理层在7月的会议上承诺采取必要行动解决这些问题。

报告还指出，阿里巴巴曾在销售活动期间误导消费者，包括“双十一”活动。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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