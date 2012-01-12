中国可能实施的监管容忍将进一步打击对中资银行业信心--标普

路透香港1月12日电---国际评级机构标准普尔周四发布一份题为"中国对地方政府贷款监管的放松将削弱中国银行业"的报告,指出"监管容忍"可能将对中资银行业提供短期支持,但长期内则产生负面影响.

报告称,允许中资银行有效推迟对部分地方政府贷款损失的认定是中国银行业发展的一个倒退.

"我们相信监管层可能将实施监管容忍.短期内,为帮助还本付息而延长债务期限将令银行业受益.这将降低投资波动性并避免不良贷款出现飙升."标准普尔信用分析师曾怡景称,"但此举却会在未来的一段时间内打击投资者信心、显示监管框架的不成熟特性以及凸显银监会与政府之间缺乏独立性."

报告指出,目前还无法确定满足延长期限条件的地方政府融资平台贷款的实际规模.但曾怡景表示,监管容忍将在未来三年内每年将信贷损失人为降低多达800-1,000亿元人民币.

报告预计,如果地方政府不提供任何支持,则地方政府融资平台贷款中的约30%将在未来三年成为不良贷款.其假设地方融资平台的贷款规模可能高达3万亿元人民币(约合4,724亿美元,接近2011年末贷款总额的5%).

监管容忍的可能性反映了地方政府与银行对银监会施加越来越大的压力,但银监会尚未确认其意向.银监会副主席周慕冰在2011年10月曾表示,银监会可能允许银行对符合条件的贷款调整还款安排,从而将地方政府融资平台的预期经营现金流与还本付息安排相匹配.

曾怡景表示,这一可能实施的监管容忍不会影响标普对中国的银行业国别风险评估(BICRA)以及对银行的评级.

但报告也指出,标准普尔下调目前评估的风险较低,而考虑下调目前评估的条件包括监管容忍对中资银行业制度框架产生破坏性作用;或监管容忍令地方政府融资平台贷款产生的信贷损失程度远高於目前的预期.(完)

--发稿 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

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