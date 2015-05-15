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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 15:15 BJT

欧洲金融：英国银行业今年必须重新议定薪资合同--BOE副总裁

路透伦敦5月15日 - 英国央行(BOE)副总裁贝利称，英国银行业今年必须重新议定薪资合同，以符合欧盟相关规定。(完)

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