《路透峰会》欧央行政策不确定性等因素抑制信贷回升--BBVA高管

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路透马德里4月28日（记者 Sarah White/Jesús Aguado） - 西班牙第二大银行BBVA 高管Manuel Gonzalez-Paramo称，欧洲央行应对低通胀政策计划的不确定性以及欧洲今年对银行业健康状况的大范围测试，正在阻碍该地区信贷回升。

BBVA执行董事Gonzalez-Paramo还警告称，在欧元区银行业普遍面临提高准备金水平的要求之际，有迹象显示各国监管机构益发推动制定各国的金融监管规则，对信贷增长构成又一个拖累。

2007-08年全球金融危机爆发后，各家银行纷纷降低风险，部分导致欧洲银行业信贷全面收缩，这阻碍了欧元区经济复苏。

据Gonzalez-Paramo称，信贷面临的一个主要不确定因素是，欧洲央行若发现通胀长期处于较低水平，是否会印钞以购买资产。Gonzalez-Paramo曾于2004-2012年担任欧洲央行执委。

“我们不知道万一未来几个月欧洲央行决定实施量化宽松或类似非传统举措，它在考虑何种具体计划，”Gonzalez-Paramo在参加路透金融监管精英汇期间接受采访时说道。

“是否采取这种还是那种举措对信贷来说很重要，”他还表示，一些银行很小心，在银行业健康状况测试前暂停新的信贷计划。

根据国际清算银行上周公布的数据，2013年第四季，全球银行信贷连续第七个季度下滑。

Gonzalez-Paramo表示，欧洲经济增长前景改善以及一些监管规则明朗化，比如《巴塞尔协议III》的资本要求，有利于信贷好转。

但他警告称，监管方面的一些进一步变化可能有碍经济增长，其中部分原因在于规则制定益发被用于政治层面，且当地监管机构在试图收回控制权。

“（监管）再度国家化可能产生的最糟糕后果是可能给金融企业形成一堵隔离墙，”他说道。

“我们发现一些朝这个方向发展的趋势。各国监管者想要插手发生在境内的业务，尽管它们已经具有了全球化的性质。”

Gonzalez-Paramo称，这将减少流向实体经济的资金，并抬高资金的成本。