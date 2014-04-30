《路透精英汇》美国监管官员称有些银行仍“大到无法管理”

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿4月29日 （记者 Emily Stephenson） - 美国货币监理署署长柯里（Thomas Curry）称，在官员们可以确信华尔街的银行不再过于复杂而无法管理前，仍将有“大量的工作要做”。
柯里称，货币监理署已经重新关注该问题，强化了对大银行的监管，要求这些银行对如何管理旗下各个部门的风险活动进行更好的把控。
他还称，货币监理署正在与银行就如何简化他们的法律结构进行“积极磋商”。
“需要达到一个合理化的水平，”柯里在路透金融监管精英汇上称。美国货币监理署与美联储一道负责监管美国规模最大的银行。
柯里表示，至于监管机构何时才会对银行不再大到无法管理感到满意，他自己无法给出预测。
“我认为这是目标，但无法对具体时间作出预测，”他说。“将有大量的工作要做。”
近日，各方重新就银行是否不仅“大到不能倒闭”而且还“大到无法管理”进行辩论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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