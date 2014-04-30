《路透峰会》美国监管官员称有些银行仍“大到无法管理”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月29日 - 美国货币监理署署长柯里（Thomas Curry）称，在官员们可以确信华尔街的银行不再过于复杂而无法管理前，仍将有“大量的工作要做”。

柯里称，货币监理署已经重新关注该问题，强化了对大银行的监管，要求这些银行对如何管理旗下各个部门的风险活动进行更好的把控。

他还称，货币监理署正在与银行就如何简化他们的法律结构进行“积极磋商”。

“需要达到一个合理化的水平，”柯里在路透金融监管峰会上称。美国货币监理署与美联储一道负责监管美国规模最大的银行。

柯里表示，至于监管机构何时才会对银行不再大到无法管理感到满意，他自己无法给出预测。

“我认为这是目标，但无法对具体时间作出预测，”他说。“将有大量的工作要做。”

近日，各方重新就银行是否不仅“大到不能倒闭”而且还“大到无法管理”进行辩论。（完）