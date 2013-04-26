监管风暴将驱动中国债市格局和杠杆交易生变

作者 钟华

路透北京4月26日 - 中国债券市场正掀起自327国债期货事件来最大的监管风暴，债市投资者急剧去杠杆化，推动各个品种期限的现券收益率快速跳升，债券代持市场风声鹤唳。

与新一届政府的廉政风暴一脉相承，本次债市监管风暴似乎正向纵深发展，这意味着中国债市去杠杆化过程还并没有结束，可能从债券二级市场向一级及一级半市场蔓延，并将放缓债市新兴投资力量的崛起步伐，引起债市现行格局和运行生态发生变化。

不过，鉴于中国当前经济仍处于弱复苏格局中，银行体系整体流动性有望维持相对充裕，银行理财等债券配置需求不弱，可能使得以代持机构流动性或抵押品不足为主的去杠杆化已经步入中后期。

本轮监管风暴始于中国债市由来已久的债券“代持”交易问题，不仅查处涉嫌利益输送的基金经理等人士，证监会相关负责人还宣称反对证券代持，其他相关监管部门相继各抒己见，将中国债市中习以为常的债券代持交易推到风口浪尖上。

**“代持”之功过**

所谓“代持”,就是委托其他投资者代为持有之意，之所以受人非议，在于该交易透明度不高，交易对手风险难控制，交易杠杆高和流动性不匹配，以及估值缺陷和风险拨备不足等。另外，此类交易也为利益输送等违法行为提供便利，因此有待改进。

从交易模式看，债券代持交易实为债券买断式回购交易的一种，但不如买断式回购交易规范，是场外市场常规交易的延伸。投资者对之青睐有加，在于该交易有增大杠杆，规避估值和监管，提升或隐藏利润等诸多优点。

这些优点增添了中国债市的多层次性、广度和厚度，使得债市更有魅力，进而推动中国债市，尤其是信用债市场，得以迅速发展；并对机构投资者的培育，利率市场化的推进，以及中国投融资格局优化，金融体系演变，都有极其重要的价值。

作为大类资产配置之一的债券，杠杆交易是提升收益的基本模式之一，代持交易扮演着重要角色。

**“去杠杆化”进行式**

关于杠杆比率，我们通过中央国债公司数据可得出常规债券交易的杠杆比率。计算显示，截至今年3月底，证券公司债券杠杆比率最高，为2.2倍；其次是信用社的0.67倍；再次为农村商业银行的0.6倍。而处于“代持”监管风暴中心之一的基金公司整体债券投资杠杆比率仅为0.25倍，略高于外资银行和保险公司。

投资者运用代持交易后，就可使上述杠杆比率计算公式中的分子项增大，而分母项减少。一升一降就可使债券交易杠杆比率成倍扩大，可能达到4-5倍，甚至更高，最终使得债券投资者真实杠杆比率远高于其自身资产负债表显示的杠杆比率。

然而，由于代持交易本身不如常规买断式回购交易规范，有的代持交易仅靠交易双方口头承诺和信用维系。因此想计算出代持市场存量的规模非常之难，估算不同机构债券真实交易杠杆比率也就不易。

通过可能参与代持机构的托管余额和债券回购交易等数据可以基本得出，当前债券代持存量应远小于有市场人士估计的3万亿元人民币规模。目前中国债市的债券托管余额为逾24万亿元。

尽管如此，突如其来的债市监管风暴还是让中国债市掀起悍然大波，投资机构纷纷去杠杆化，各个品种期限的债券收益率纷纷快速上行。其原因在于该类交易牵涉极其广泛的参与机构，还在于此前流动性宽松和政策利好促使各类投资者将交易杠杆加至高水平，尤其是当前证券公司杠杆率已处于2006年来高位，信用社杠杆率也处于2011年7月来高位。

目前债市去杠杆化已从利率产品蔓延及中低评级信用产品，后者收益率大幅飙升，而去杠杆最先推升的利率产品收益率已有转向迹象，以及质押式回购交易量价关系也初步折射出，中国现券市场中，本轮由债券代持机构流动性不足引起的债市去杠杆化已处于中后期。

不过，中国债市投资仍不可掉以轻心，当前债券二级市场去杠杆化具体进程还取决于本轮监管风暴向纵深发展的程度。中国债券代持交易不仅涉及二级市场，他与丙类户等问题齿唇相依，并深涉中国债市的一级和一级半市场。路透稍早引用消息人士称，中央国债公司已暂停信托产品等开立银行间结算托管账户。

**影响深远**

目前中国各主管部门正对债市问题进行监管协调，如果最终采取严厉的监管举措，就可能推动债市去杠杆化从二级市场向一级半及一级市场进一步扩散，并对中国债市未来发展带来系统性的深远影响，改变中国债市生态，市场机构格局，金融体系运行机制。

具体来说，由于债券机构在一级及一级半市场与债券承销发行有关，其去杠杆化将表现为丙类户参与难度增加，更多表现为甲类户和乙类户的真实需求。而甲/乙两类户对投资债券的评级有要求，这一定程度上会令中低评级信用债发行收益率相对承压。

尤其是在中国经济处在高负债推动机制和债务自我扩张机制中，以及中国银监会最近发布对地方融资平台风险监管等相关投资风险新规，这将使得中国债市面临一定的中低评级新债供给扩张和需求相对弱化的双重冲击，推动信用利差相对扩大。

不过，考虑到中国经济处于弱复苏状态，通胀温和，银监会此前新规令银行等机构将更多理财资金配置于债券等资产，以及全球量化宽松政策带来资本持续流入和中国银行体系内生性货币供求状况，将相对弱化监管风暴对中国债市的后续冲击效应。（完）

(审校 毕晓雯)

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