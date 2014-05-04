《路透精英汇》数据太少 监管者难对影子银行发起调查

路透伦敦5月2日（记者 Huw Jones） -对于监管者来说，提高全球规模达70万亿美元的“影子银行”的透明度是一件棘手的事情，他们受到所掌握数据太少以及促进经济增长压力的掣肘，这意味着可能还无法对“影子银行”的风险进行合理监管。

“影子银行”的范围很广，从货币市场基金、回购协议到特别投资工具、对冲基金以及融券等，名称所含的贬义色彩令从业者感到烦恼。

它们像银行一样从事信贷业务，但是却缺乏相应的严格监管。决策者担心当银行业遭遇更严厉规则的冲击时，冒险行为将移步到影子银行，并引发下一次危机。

“影子银行”的规模正在扩大，在2012年增长了5万亿美元。中国“影子银行”规模的扩张导致监管者出手治理。

在2009年上次金融危机期间，20国集团(G20)的领导人呼吁对影子银行进行整治，但是五年过去了，监管方承认他们仍不确定影子银行的范围有多大。

“总的来说，我们并不完全了解该金融体系是如何运行的，我认为除非拥有你需要的数据，否则无法了解，”国际证监会组织秘书长莱特(David Wright)说道。

莱特在路透监管精英汇活动期间称，“我认为我们在全面了解该金融体系的全部活动以及细微之处方面，还有很长的路要走。”

与稍早之前的政治热情相比，头脑冷静的监管者日益不愿急于求成地快速出台严厉规则。

“我们需要更好地识别证券市场的风险，但这不是要施加更多的监管，而是对非银行体系进行更多监督，”欧盟的欧洲证券和市场管理局(ESMA)主席麦尧尔(Steven Maijoor)在路透监管精英汇上表示。

监管者称，在缺乏基础数据的情况下，分析仍处于初始阶段，在判断影子银行是好是坏，或者兼而有之的方面，还需要保持中立。

麦尧尔称，需要数年时间来填补数据空缺。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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