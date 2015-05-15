《路透峰会》大银行需要证明，规模很重要--汇丰主席

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透伦敦5月14日 - 汇丰控股 主席范智廉(Douglas Flint)周四在“路透监管峰会”上表示，作为全球最重要的两家银行之一，汇丰能给客户带来益处和更大的稳定性，但也越来越有必要向股东表明规模大的重要性。
业务复杂的大型银行面临来自投资者要求缩小规模或分拆的压力，因为管理大型机构的额外成本和需要持有更高的资本，已经超过规模所带来的优势，而一直以来这都被奉为银行业经营的圭臬。
“管理层的职责和面临的挑战是证明规模大益处，”范智廉表示。
“你可以说这有利于客户，但你能证明有利于股东吗？”他说，而且投资者愈发对此提出质疑。
汇丰和摩根大通 被监管机构指定为全球最具系统重要性的银行。摩根大通已然拒绝了分拆的要求，表示在银行业，规模向来是“成功的重要因素”。
“我会认同摩根大通的说法，”范智廉说。
不过自从2007/2009年金融危机以来，投资者开始质疑规模大的优势，因为大银行的收益往往与小银行的差不多。
随着监管机构要求加强控制和合规管理，汇丰和其他大银行已经开始缩减规模，以提高利润率、削减成本，并简化业务。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元