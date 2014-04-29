《路透峰会》英国金融监管部门称尚未断定汇市是否有不当操作行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月28日（记者 Kirstin Ridley） - 英国金融市场行为监管局（FCA）正与其他监管当局联手进行一项复杂的、全球性调查，但尚未断定汇市是否有任何不当行为。

有指控称全球一些最大型的银行相互勾结，操纵缺乏充分监管的外汇市场，FCA与其他约12个监管当局正对此展开全球调查。

FCA的执法和金融犯罪部门负责人Tracey McDermott在路透金融监管峰会上说：“我们目前在费力阅读一些相当详细的情况分析，调查还处于相当初级的阶段。”

“现在离判断是否存在不当操作，还有相当长一段距离。”

但她强调称，在规划调查重点、考虑该约见谁以及确定如何发挥最高效率等方面，监管当局以及金融业尽可能地协调一切监管行动是应该的。

McDermott说：“就汇市而言，我们必须要考虑，我们能否在全球范围内更早地、更好地掌握谁是市场的主要参与者，以及我们要如何做。”

她称，比起逐个银行地进行调查，致力于实现监管机构间的“协调结果”是更好的。

她说：“我不想臆测关于汇市最后的调查结果会是怎样。我们确实认为，协调后的结果整体比未经协调的结果要好。”

但她警告称，现在要展望最终协调结果，仍为时过早。(完)