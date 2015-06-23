热点聚焦：如何防范债市剧烈震荡 市场监管者与央行各有主张

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透伦敦6月22日 - 在金融危机期间，市场监管者与央行达成了不稳定的停战。如今，双方因如何防范利率开始上升后可能带来的债市剧烈波动，又出现了关系紧张迹象。
市场监管者担心，央行会把资本要求等针对银行的规则，套用在资产管理公司和专业基金等市场参与者身上。
虽然那些规则可能改善市场参与者抵御价格剧烈波动的能力，但却可能导致更高的交易成本，进而降低流动性--甚至可能加剧市场波动，这让市场监管者感到担忧。
经济分析师认为美国即将在秋季开始升息，用于提出详尽应对计划的时间不多了。对于利率将从纪录低位上升的不安情绪，已经引发债市的激烈震荡。
“我们目前处于拐点，”香港证监会行政总裁欧达礼表示。
“央行和市场监管机构之间进行一场新的对话，前者侧重银行业的安全，后者则要应对各种关切，”欧达礼说。
随着2007-09年金融危机爆发，关注稳定的监管规则迫使银行增加资本。
央行官员在有力地主导金融稳定委员会(FSB)。该委员会为20国集团(G20)协调监管规定，目前由英国央行总裁卡尼担任主席。
上周欧达礼等证券监管者称，对市场采行银行那套规定不合适。
“我们对市场的监管与银行监管不同，”全球市场监管机构国际证监会组织(IOSCO)主管Greg Medcraft表示。
“这就像给一个圆孔配了一个方形的木条。”
FSB提议监管全球最大的资产管理公司，而这通常归市场监管机构管辖。IOSCO对这一提议踩下刹车。IOSCO是FSB的成员机构。
智库Bruegel金融服务专家Nicolas Veron称，这一举动被视为是存在更多根本问题的表现。
“央行人士不懂市场规律，着实在损害市场纪律，让人感觉十分挫败，”Veron称。
**不同观点**
FSB的提案需为11月G20峰会作好准备，不过IOSCO称，首先有必要检视资产管理公司是否需要更多监管。目前已经有些经过测试的方法，可应对市场大规模抛盘，例如订定规则令投资者在市场波动极大时撤资的难度加大。
不过包括英国央行副总裁贝利在内的央行人士称，央行可能需要在特殊情况下提高市场流动性。
IMF资本市场主管Jose Vinals上周称，各国央行可能需要成为“最后的造市者”，因为在美国调整利率之前，提出缜密解决方案的时间不够。
而市场监管者的看法基本上则南辕北辙。
IOSCO表示，投资者应该知道，市场既能涨，也能跌。
“如果对此作出的反应就是不断地干预，就在鼓励更多不应有的冒险行为，最终得到的是更多的错误定价风险，”Alder说。
人们在争论FSB针对资产管理公司的长期计划，而眼下更为迫切的是债券市场的命运。
“无论这次工作之后的形势怎样，形成了怎样的指导方针，我们都需要确保不会过度扼杀冒险行为，”IOSCO的Medcraft周一在华盛顿发表讲话时说。
**争夺地盘**
IOSCO的反击，目的也在于保护自己的监管权力范围免受央行侵蚀。
“我们必须继续努力加强在FSB的存在，我们在那里的代表性不足，”IOSCO干事长David Wright说，“当我们几年后往回看，那或许将被看作IOSCO的转折点。”
FSB未对该篇文章置评。FSB的多数成员并非央行官员。
市场监管机构亦密切关注影子银行的问题。在金融危机期间，决策者曾誓言要严厉打击该行业。而FSB到目前为止也没有拿出多少硬性规定，该问题可能也不会成为G20会议重要的政治议题，因目前焦点已从维护金融稳定转至促进经济增长，而从市场融资则是实现增长的关键。
不过市场监管者正谨慎以待。“我们必须要非常清楚状况才会采取行动。”IOSCO的Medcraft说道。
市场监管者开始自我重新审视，这令资产管理人都松了一口气。
“IOSCO的声明就是个证明，这或许较声明内文更加有力。”全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长何道格(Douglas Hodge)说道。(完)
(编译 张涛/王丽鑫/李爽/郑茵/孙茉莉; 审校 龚芳/张荻)
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