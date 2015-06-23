热点聚焦：如何防范债市剧烈震荡 市场监管者与央行各有主张

2015年4月17日在纽约证交所拍到的彭博终端。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦6月22日 - 在金融危机期间，市场监管者与央行达成了不稳定的停战。如今，双方因如何防范利率开始上升后可能带来的债市剧烈波动，又出现了关系紧张迹象。

市场监管者担心，央行会把资本要求等针对银行的规则，套用在资产管理公司和专业基金等市场参与者身上。

虽然那些规则可能改善市场参与者抵御价格剧烈波动的能力，但却可能导致更高的交易成本，进而降低流动性--甚至可能加剧市场波动，这让市场监管者感到担忧。

经济分析师认为美国即将在秋季开始升息，用于提出详尽应对计划的时间不多了。对于利率将从纪录低位上升的不安情绪，已经引发债市的激烈震荡。

“我们目前处于拐点，”香港证监会行政总裁欧达礼表示。

“央行和市场监管机构之间进行一场新的对话，前者侧重银行业的安全，后者则要应对各种关切，”欧达礼说。

随着2007-09年金融危机爆发，关注稳定的监管规则迫使银行增加资本。

央行官员在有力地主导金融稳定委员会(FSB)。该委员会为20国集团(G20)协调监管规定，目前由英国央行总裁卡尼担任主席。

上周欧达礼等证券监管者称，对市场采行银行那套规定不合适。

“我们对市场的监管与银行监管不同，”全球市场监管机构国际证监会组织(IOSCO)主管Greg Medcraft表示。

“这就像给一个圆孔配了一个方形的木条。”

FSB提议监管全球最大的资产管理公司，而这通常归市场监管机构管辖。IOSCO对这一提议踩下刹车。IOSCO是FSB的成员机构。

智库Bruegel金融服务专家Nicolas Veron称，这一举动被视为是存在更多根本问题的表现。

“央行人士不懂市场规律，着实在损害市场纪律，让人感觉十分挫败，”Veron称。

**不同观点**

FSB的提案需为11月G20峰会作好准备，不过IOSCO称，首先有必要检视资产管理公司是否需要更多监管。目前已经有些经过测试的方法，可应对市场大规模抛盘，例如订定规则令投资者在市场波动极大时撤资的难度加大。

不过包括英国央行副总裁贝利在内的央行人士称，央行可能需要在特殊情况下提高市场流动性。

IMF资本市场主管Jose Vinals上周称，各国央行可能需要成为“最后的造市者”，因为在美国调整利率之前，提出缜密解决方案的时间不够。

而市场监管者的看法基本上则南辕北辙。

IOSCO表示，投资者应该知道，市场既能涨，也能跌。

“如果对此作出的反应就是不断地干预，就在鼓励更多不应有的冒险行为，最终得到的是更多的错误定价风险，”Alder说。

人们在争论FSB针对资产管理公司的长期计划，而眼下更为迫切的是债券市场的命运。

“无论这次工作之后的形势怎样，形成了怎样的指导方针，我们都需要确保不会过度扼杀冒险行为，”IOSCO的Medcraft周一在华盛顿发表讲话时说。

**争夺地盘**

IOSCO的反击，目的也在于保护自己的监管权力范围免受央行侵蚀。

“我们必须继续努力加强在FSB的存在，我们在那里的代表性不足，”IOSCO干事长David Wright说，“当我们几年后往回看，那或许将被看作IOSCO的转折点。”

FSB未对该篇文章置评。FSB的多数成员并非央行官员。

市场监管机构亦密切关注影子银行的问题。在金融危机期间，决策者曾誓言要严厉打击该行业。而FSB到目前为止也没有拿出多少硬性规定，该问题可能也不会成为G20会议重要的政治议题，因目前焦点已从维护金融稳定转至促进经济增长，而从市场融资则是实现增长的关键。

不过市场监管者正谨慎以待。“我们必须要非常清楚状况才会采取行动。”IOSCO的Medcraft说道。

市场监管者开始自我重新审视，这令资产管理人都松了一口气。

“IOSCO的声明就是个证明，这或许较声明内文更加有力。”全球最大债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长何道格(Douglas Hodge)说道。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/李爽/郑茵/孙茉莉; 审校 龚芳/张荻)

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