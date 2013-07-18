全球金融监管者支持采取综合并行方式编制Libor等基准

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透伦敦7月17日 - 全球监管机构为防范银行再次操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)等市场指标而采取的改革，并未听从美国力促采取更大刀阔斧整顿行业的呼吁。
国际证监会组织(IOSCO)周三的指南，标志着国际正开始推进一套全球适用的体系，避免出现各国规范各自为政。
IOSCO称，用于编制基准的数据应根据价格、利率和交投活络市场的指数，但这“不表示每个个别基准的决定，都必须仅凭交易数据来构成”。
部分美国监管者曾呼吁，这类基准应该只依据市场交易；但有一些监管者认为，不一定总能如此，譬如当市场因金融危机而流动性枯竭时，就不太可能。
由全球各国主要证券市场监管机构组成的IOSCO称，将于18个月内检视其会员是否采用该套并未具法律约束力的指南。(完)
(编译 张若琪；审校 张荻)
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