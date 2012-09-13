监管部门要求商业银行加大对“铁公基”等项目贷款--报载

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京9月13日电---中国证券报周四援引银行业人士称,监管部门日前要求商业银行加大对铁路、公路等国家重点建设项目、农业基础设施建设项目、保障性安居工程的信贷支持.
报导称,监管部门要求各商业银行在"风险可控、商业可持续"的基础上,紧密结合经济运行周期特征,及时调整信贷政策,有限的信贷资源要加大对实体经济稳步增长的支持力度.
报导援引建设银行(601939.SS)(0939.HK)人士称,为配合基础设施建设投资,下半年该行的信贷投放将大力倾斜.上半年建行已适时调整信贷计划管理方式,做到项目早储备、贷款早投放,加快贷款进度.
本月初,中国国家发改委继批复总投资规模逾7,000亿元人民币的25个城轨规划和项目後,又批复了13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,两次批复项目总投资规模将超过1万亿元人民币.
数据显示,中国8月社会融资规模环比出现回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高.
报导并援引交通银行首席经济学家连平表示,预计9月信贷投放量不会很低,可能到四季度末会稍稍压缩.他并预期,未来几个月,中长期贷款投放会呈上升态势.(完)
--发稿 张胜男; 审校 曾祥进
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。