监管部门要求商业银行加大对“铁公基”等项目贷款--报载

路透北京9月13日电---中国证券报周四援引银行业人士称,监管部门日前要求商业银行加大对铁路、公路等国家重点建设项目、农业基础设施建设项目、保障性安居工程的信贷支持.

报导称,监管部门要求各商业银行在"风险可控、商业可持续"的基础上,紧密结合经济运行周期特征,及时调整信贷政策,有限的信贷资源要加大对实体经济稳步增长的支持力度.

报导援引建设银行(601939.SS)(0939.HK)人士称,为配合基础设施建设投资,下半年该行的信贷投放将大力倾斜.上半年建行已适时调整信贷计划管理方式,做到项目早储备、贷款早投放,加快贷款进度.

本月初,中国国家发改委继批复总投资规模逾7,000亿元人民币的25个城轨规划和项目後,又批复了13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.保守估计,两次批复项目总投资规模将超过1万亿元人民币.

数据显示,中国8月社会融资规模环比出现回升,其中新增贷款自10个月低位大幅反弹,中长期贷款占比继续回升,企业发债净融资规模亦创出年内新高.

报导并援引交通银行首席经济学家连平表示,预计9月信贷投放量不会很低,可能到四季度末会稍稍压缩.他并预期,未来几个月,中长期贷款投放会呈上升态势.(完)

--发稿 张胜男; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。