独家：监管机构将给银行更多时间充实现金缓冲--消息

富国银行再爆争议 以激进销售手法强迫小企业签约--媒体
路透4月5日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，富国银行(Wells Fargo)已对信用卡处理业务进行重组，此前内部调查发现部分员工曾误报客户销售数据。
路透伦敦1月3日电 - 一欧洲监管人士表示,根据一项规定变动,银行业者将会获得更多的时间充实现金缓冲,以抵御市场冲击.该项变动可能有助于银行业向受困经济体释出信贷.
巴塞尔银行监管委员会预计将在周日宣布调整其有关"流动性覆盖比率(LCR)"的规定.
在此之前,银行业和一些监管机构担心该委员会规定的原始版本可能会在受困经济体急需资金时,吸纳掉太多的流动性.
该消息人士称,银行原先被要求在2015年前达到LCR规定,但现在被给予了更多时间.巴塞尔银行监管委员会未立即对此置评.(完)
(编译 王洋; 审校 丁琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月5日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，富国银行(Wells Fargo)已对信用卡处理业务进行重组，此前内部调查发现部分员工曾误报客户销售数据。
路透纽约4月5日 - 美元兑日圆周三上涨，为四个交易日以来首次，此前发布的报告显示，美国3月民间雇主增加的就业岗位多于预期，表明劳动力市场整体稳定。
路透4月5日 - 美国股市周三收盘下跌，尾盘逆转了之前强劲民间就业报告带动的升势，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政策。