金融稳定委员会发布大型银行救援指南

路透伦敦7月16日 - 国际监管机构--金融稳定委员会(FSB)周二表示，全球大型银行必须详细说明哪些因素会导致其需要筹集资本，以及不依靠纳税人资金渡过危机的其他举措。

FSB发布的银行和监管者最终指南，列出了可能迫使银行考虑采取减记债券等行动来加强资本状况的“触发事件”。

FSB的指南基于20国集团(G20)所同意采取的各项规则。这些规则旨在结束银行“大到不能倒”现象，防止再像五年前雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒闭那样需要纳税人出资或造成市场崩盘。

与磋商时使用的草案相比，FSB给予银行的空间稍大，表示发生触发事件不会自动要求采取救援行动。

“今天发布指南标志着我们向前又迈进了重要的一步，让最大最复杂的金融公司破产时不需纳税人的资金支持，”英国央行副总裁塔克表示，他也担任起草指南的FSB工作组主席。

G20已经列出了必须遵守最新指南的28家银行，包括高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)和摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)。

“在复苏计划中设立触发机制，目的是让金融机构在监管当局认为有需要干预或实施复苏举措之前，能维持或恢复财务实力，”FSB的新指南称。

“应要求金融机构向监管和破产管理当局阐明，要如何设定触发事件，并提交分析报告，表明触发机制可以及时生效。”

触发因素可包括信用评级被调降、资本充足率下滑、发生存款挤兑以及被要求为交易提供更多担保品。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰；审校 张涛/许娜)

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