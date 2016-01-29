中资房地产开发商资产证券化规模将扩大 REITS蓄势待发--第一太平戴维斯

路透上海1月29日 - 全球房地产服务商--第一太平戴维斯上海评估部董事甘启善周四稍晚指出，中资房地产开发商的融资未来将更多转向国内，包括资产支持证券（ABS）、商业房地产抵押担保证券（CMBS）等内的资产证券化产品规模将继续扩大,而房地产信托凭证（REITs)在相关政策明朗后，亦将迎来爆发期。

他表示，目前随着人民币贬值预期升温，及海外人民币资金池持续萎缩，使得国内开发商海外发债难度上升。而国内银行业的资金成本增加，令不少开发商寻求非贷款类的融资方式，债券、ABS、CMBS及类REITs等融资渠道越来越流行。

“REITs政策明确并出台后，它的规模预期会有明显的增长。”他指出，去年市场上已涌现了一批类REITs产品，例如中信启航专项资管计划，海印股份信托受益权ABS等。不过这些产品期限一般为五年以下，且仅以这期间房地产产生的现金流为收入来源，产品融资能力有限。

国内对于REITs的监管政策一直处于酝酿之中，目前仅有一两只产品尝试发行，例如去年鹏华基金携手万科(000002.SZ)发行的鹏华前海万科REITS封闭式混合型基金。REITs监管政策一直未出，面临的主要障碍之一就是前几年国家一直对房地产业进行宏观调控。

他说，规则应尽快出台，若错过目前这个时机，不知下一个时间窗口何时到来。

他表示，按海外成熟市场的经验，国内REITs的相关政策应对房地产及其相关资产的投资比例、投资限制、负债限额、收益分配及税务优惠等问题进行厘清。

据甘启善判断，目前国内商业地产回报率相对不高，未来REITs产品的收益率约在5-6%，而香港和新加坡REITs产品一般7-8%的收益率，因此近阶段国内REITs产品对海外投资者的吸引力不高。（完）