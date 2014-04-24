中国首单REITs将于明日成立 优先级基础收益定在7%--消息

路透北京4月24日 -业内人士周四透露，中国国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)--中信启航专项资产管理计划已于近期完成募集发行，并将于明日成立。其优先级的投资者预期收益率（基础收益）为每年7%，主要由保险资金认购。

据该产品的推介材料显示，优先级份额存续期间获得基础收益，退出时获得资本增值的10%作为其浮动收益部分。而次级份额存续期间获得满足优先级基础收益后的剩余收益，并在退出时获得资本增值的90%。

“保险公司肯定会喜欢这个东西，因为这个风险很低，这个7%至少是稳定的。”一家券商非银行业分析师指出。

该产品发行期限不超过5年，首选以REITs方式退出。如以REITs上市方式退出，优先级投资者将在IPO时点以全现金方式全部退出，相应次级投资者获得部分现金分配及REITs份额。除REITs方式退出外，基金还可以市场价格出售给第三方实现退出。

如以REITs上市方式退出，优先级派息收益率4.0%的情况下，优先级内部报酬率(IRR)为8.23%，次级IRR将达到22.83%。如以第三方收购方式退出，中性情况下优先级IRR为8.02%，次级IRR为17.81%。

该项资管计划总规模为52.1亿元人民币，按7：3的比例划分为优先级和次级，中信证券(600030.SS)(6030.HK)为优先级投资人提供内部增信，优先级部分外部评级达到AAA，优先级、次级份额皆可在深交所综合协议交易平台交易。

由于商业物业租赁类的资产证券化业务在国内仍属空白阶段，中信证券拟以私募REITs的形式推动国内不动产金融的实践操作，并希望借此建立国内首个REITs业务平台获得此类业务的先发优势和经验。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。