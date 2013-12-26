中国拒收2000吨美国转基因玉米干酒糟--行业消息（更新版）

* 中国此前已退运美国玉米

* 中国加强查验，料有更多DDGS遭退回

* 贸易商担心DDGS船货可能难以找到新的出货地

(新增更多细节)

路透北京12月26日 -贸易商周四表示，中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)，随着中国严格检查未获批准的MIR162转基因成份，未来几周预料将有更多美国DDGS将遭到拒收。

在此之前，中国当局查出美国玉米含有MIR 162转基因成份后，已退运逾50万吨美国玉米。

“这批集装箱已经被查封了一阵子，在上海的一座码头遭退回，”中国国内一贸易商称。

另一名行业消息人士证实了拒收数量。上海检疫当局尚不愿置评。

之前传出在DDGS船货发现MIR 162成份后，贸易商便担心可能遭到退运。MIR162成份已在日本、韩国及欧盟等地区获得批准。

中国是美国DDGS最大进口国，占美国2012/13年度总出口的约40%。

退运疑虑已打压芝加哥期货交易所(CBOT)玉米合约行情。贸易商担心，DDGS应用于生产饲料的情况在其他亚洲国家并不普及，遭退运的船货将难以转运至其他目的地。

贸易商指出，国家质量监督检验检疫总局本周发布通知给地方检疫当局，要求对DDGS货物加强查验MIR162成份后，可能会有更多退货。

“主要口岸的检疫当局已接到通知，将会严格查验，”另一名大型国有贸易公司的贸易人员称。

“之前，当局只是抽检，现在所有进货都必须检查，可能会有很大数量遭退回。”

贸易商表示，他们已经要求美国供应商暂停发货。

“通知时间很短。已经发出的货可能不容易转售到其他国家，”贸易商称。

中国2013/14年度DDGS进口量原本预计达到400万吨以上的纪录高位，因美国DDGS价格低廉且中国需求强劲。

DDGS退运消息支撑中国豆粕及菜籽粕期货周四价格。2014年5月菜籽粕期货上涨1.3%，至逾两个月高位。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋/石冠兰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。