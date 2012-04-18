研究：人越老越信上帝

路透芝加哥4月18日电---芝加哥大学研究人员周三称，老年人信上帝的比例最高，并且随年龄递增，这也许是因为他们意识到离死亡越来越近了。

芝加哥大学全国民意研究中心总结了1991年、1998年和2008年在30个国家的调查数据，发现68岁以上的人群中，有43%的人相信有上帝存在。

而27岁以下的人群中，仅有23%的人笃信上帝的存在。

研究人员史密斯（Tom Smith）称，老年人信上帝的比例高，这或许是因为他们感觉离死亡越来越近了。

史密斯指出，过去20年中，多数国家信上帝的人减少，但降幅温和。而以色列、斯洛文尼亚和俄罗斯是例外，在这三个国家信上帝的人反而增加了。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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