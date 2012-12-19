全球不信教人口构成基督徒和穆斯林之后第三大群体

路透12月18日（记者 Tom Heneghan） - 一项关于世界人口宗教信仰的最新研究发现，没有任何宗教信仰的人口规模在全球占第三位，位于基督教徒和穆斯林之后，并略高于印度教徒数量。

这项研究基于2010年的大量数据。研究结果表明，伊斯兰教和印度教信众数量今后增长的可能性最高，基督教徒数量增长前景最弱。

研究表明，基督教是分布最均匀的宗教，全球各地均有信徒；印度教地区集中度则最高，94%的印度教徒居住在印度。

据皮尤宗教和公共生活论坛周二发布的《全球宗教观察》，总体来看，全球69亿人口中的84%拥有宗教信仰。

“无教派”群体为自称不信教的人口，包括无神论者、不可知论者以及拥有精神信仰但与任何被广泛认可的信仰都没有联系的人群。

“很多无宗教信仰的人也持有宗教或精神信念，”上述研究强调称。“中国不信教成人中有7%相信上帝或其他形象，在法国和美国的类似人群占比分别为30%和68%。”

该研究估计全球基督教徒数量达到22亿人，占世界人口的31.5%，属于规模最大的群体。

全球穆斯林人口约16亿，占全球人口总量的23%。“绝大多数（87-90%）为逊尼派，10-13%左右属于什叶派，”该研究称。

全球11亿不信教人口中的62%，也就是7亿人，生活在中国，占中国总人口的52.2%。日本紧随中国之后，不信教人口为7,200万，占该国总人口的57%。美国占第三位，5,100万美国人自称没有任何受认可的宗教信仰，占全美人口16.4%。

该研究指出，全球97%的印度教徒、87%的基督教徒和73%的穆斯林聚居生活，他们所在国的同教信众占到当地人口的多数至绝大多数。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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