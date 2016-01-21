人头马君度三季度销售优于预期 大中华市场形势改善

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴黎1月21日（记者 Dominique Vidalon） - 法国人头马君度(RCOP.PA)周四公布的业绩优于市场预期，会计年度第三季度销售恢复增长，受益于美国市场需求强劲以及中国销售形势改善。
人头马君度称，截至12月31日的三个月里，集团销售达到2.984亿欧元（3.253亿美元），而分析师的预估均值为2.94亿欧元。
备受关注的同比销售增加3.2%，二季度同比销售为下滑3.2%。
“大中华区和美国的销售形势改善是业绩上升的主要驱动力。欧洲、中东和非洲的势头得以维持，”该公司在声明中称。
与竞争对手保乐力加(PERP.PA)、帝亚吉欧(DGE.L)和LVMH(LVMH.PA)类似，人头马君度也受累于中国经济放缓和反腐运动。
美国市场的销售占比略超30%，高于中国市场，后者占比接近20%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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