人头马君度CEO冀望中国富豪推动其干邑白兰地销量反弹

路透巴黎4月15日 （记者 Dominique Vidalon/James Regan） - 人头马君度(RCOP.PA)新任首席执行官Valerie Chapoulaud-Floquet称，中国富裕阶层仍然是该公司的目标客户，但或需四五年时间才能让中国的干邑白兰地销售额回到2013年中国打击过度消费之前的水平。

Chapoulaud-Floquet作出此番预测前，人头马君度刚公布第四季度干邑白兰地销售额劲涨了38.7%，因受美国需求以及中国的春节消费需求拉动。这验证干邑白兰地销售走势在华向好。

与竞争对手帝亚吉欧(DGE.L)及保乐力加(PERP.PA)一样，人头马君度亦因中国政府打击过度消费以及中国经济减速而遭受冲击。

人头马君度今年1-3月销售额为2.242亿欧元（2.38亿美元），同比增23.4%。

干邑白兰地销售额去年三季度微涨0.4%，今年1-3月跳增38.7%。

“在上半年受亚洲去库存化冲击后，人头马受益于下半年所有主要地区的销售反弹，尤其是大中华地区，”人头马君度在一份声明中称。

当被问及批发商对零售商、酒吧和餐厅的干邑白兰地在华销量在4月1日开始的2015/16财年是否会有正增长时，Chapoulaud-Floquet向记者说道：“理论上是，但我持谨慎看法。”

人头马君度一直专注于高端酒，如售价2,500欧元一瓶的人头马路易十三干邑白兰地。因此，中国打击过度消费令其较竞争对手更易受到冲击。

人头马君度现在通过组织私人晚宴来向中国超级富人推销产品。这些富豪喜欢奢侈品，但希望躲开公众视线。

据分析师，人头马干邑白兰地在华销售额占人头马君度总销售额的约20%，占其营业利润的30-35%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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