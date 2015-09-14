雷诺CEO无惧中国经济放缓 抢攻新兴市场策略不变

路透巴黎9月13日 - 法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩在周日刊出的一篇专访中表示，该公司并不担忧中国经济放缓对其中国销售的打击。

戈恩表示，雷诺汽车中国年销售量为3万辆，该公司明年将于中国启动一家工厂的运营。

“如果说有哪一家车商不担心中国现况的话，那就是我们，”戈恩在9月15日法兰克福车展开幕前对Journal du Dimanche表示。

“中国有一项优势。那就是一旦政府决定要做某件事，就会放手去做。当中国政府决定重新提振经济时，你知道他们会全力以赴。”

戈恩也表示，巴西与中国经济放缓，并未让集团对大举抢占新兴市场份额的策略产生怀疑。

“确切来说，是因为这些市场具有波动性，因此一定要纵观全局，如果某个地方出现一些疑虑，另一个地方可能会有乐观的情势，”他表示。

戈恩也表示，在市场疲弱的情况出现反弹之前，雷诺汽车将采取行动改善生产率，他认为巴西与俄罗斯无疑都将复苏。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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