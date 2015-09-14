雷诺CEO无惧中国经济放缓 抢攻新兴市场策略不变

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透巴黎9月13日 - 法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩在周日刊出的一篇专访中表示，该公司并不担忧中国经济放缓对其中国销售的打击。
戈恩表示，雷诺汽车中国年销售量为3万辆，该公司明年将于中国启动一家工厂的运营。
“如果说有哪一家车商不担心中国现况的话，那就是我们，”戈恩在9月15日法兰克福车展开幕前对Journal du Dimanche表示。
“中国有一项优势。那就是一旦政府决定要做某件事，就会放手去做。当中国政府决定重新提振经济时，你知道他们会全力以赴。”
戈恩也表示，巴西与中国经济放缓，并未让集团对大举抢占新兴市场份额的策略产生怀疑。
“确切来说，是因为这些市场具有波动性，因此一定要纵观全局，如果某个地方出现一些疑虑，另一个地方可能会有乐观的情势，”他表示。
戈恩也表示，在市场疲弱的情况出现反弹之前，雷诺汽车将采取行动改善生产率，他认为巴西与俄罗斯无疑都将复苏。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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