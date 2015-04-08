法国政府将增持雷诺股权至近20% 以确保长期控制权

路透巴黎4月8日 - 法国政府持续买进雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)股权，持股比例最高将升至19.73%，旨在阻止下次股东大会通过一项可能削弱其控制权的决议。

财政部周三发表声明称，法国政府同意通过一个中介购买最多1,400万股雷诺股票或4.73%股权，已经购买了956万股，将以限定价格购买剩余部分。

财政部称，这些股票价值8.14-12.32亿欧元(13.3亿美元)，还有一项为期六个月的卖出选择权。

“这项交易表明，政府打算使用投资者目前拥有的所有手段来推进一种进步的、长期资本主义，支持工人同时帮助企业成长，”法国经济部长马克龙在该声明中表示。

法国去年通过"Florange"法案，允许以自己名字登记股票并持股至少两年的投资者拥有双重投票权。

但股东可以在年度股东大会上通过采取决议，维持一股一票制度。经济部表示，已有一个类似决议将在雷诺4月30日的年度股东大会上进行表决，政府正争取阻止该决议获得通过。

一位接近马克龙的消息人士称，政府的目标不是在长期内提高持股，而是在股东大会上获得约23.2%的投票权，以确保该决议不会通过。

在美国和英国，一股一票原则被视为良好公司治理的基石。但在法国，双重投票权却很普遍。

雷诺股价周二收涨0.71%，报85.26欧元。(完)

(编译 张涛/许娜；审校 白云)

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