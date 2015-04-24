独家：法国政府致信雷诺老板 为自己增持辩护--消息人士

路透巴黎4月23日 - 法国经济部长马克龙致信雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)执行长戈恩，为政府突然增持其股份进行辩护，并反驳关于此举危及雷诺-日产汽车联盟的指责。

两名了解此信内容的人士周四表示，这封标注日期为4月21日的信件在雷诺董事中进行了传阅。一些人看后认为，这是警告雷诺不要对政府增持一事进行反击。

“我们现在看到的情况是，真实而沉默的抗争，”一名消息人士表示。法国政府官员仅证实马克龙给戈恩写过信，拒绝发表更多评论。

法国政府在雷诺汽车中的股权，以及对于日产汽车的影响力，一直是敏感话题。雷诺汽车在日产汽车中持股43.4%。批评者担心，法国政府可能让自己的利益凌驾于企业利益之上。

日产汽车持有15%被剥夺了投票权的雷诺股份，这是日本感到不满的另一点，认为这使得日产汽车被置于联盟伙伴的控制之下。

法国政府4月8日表示，已暂时将雷诺持股从15%增加到19.7%。雷诺试图拒绝采取政府新法案关于令长期投资者拥有双重投票权的规定，马克龙表示政府此举可以阻止雷诺的这种企图。

戈恩“一股一票”的建议将在4月30日股东大会上进行表决，需要三分之二的支持票才能采用该建议。

为了阻止雷诺采取一股一票制，法国政府将会把投票权比重从之前的17%提高至约30%--接近有否决权的少数股权，即便政府此前按照承诺将持股比例降至15%。

雷诺1999年出手救助日产汽车(7201.T)免于破产，但日产汽车的表现已经超越母公司，在800万辆的合并销量中占比三分之二，而且对利润的贡献也更大。

雷诺上周呼吁法国政府放弃增加投票权的计划。

雷诺在一次董事会会议后警告称，政府的投票权比重需回到早先的水平，才能确保联盟关系的“存活与成功”。

消息人士曾告诉路透，日产汽车主管也提醒法国董事会代表，日产将采取行动反制法国政府影响力的持续增加。

日产周四首次就这场权力斗争发表声明，称其董事会已“全体一致决定支持雷诺董事会做出的决定”。

消息人士表示，马克龙在信中告诉戈恩，法国仍遵照2002年的协议支持该联盟，不应指控其做法有拆散联盟之嫌。

马克龙还表示，戈恩对政府增持股份不应感到意外，因为法国政府在3月11日董事会会议上对提案投下了反对票。

“他明确指出，并不是政府在打破这个平衡，”一名消息人士称。“言词间有警告意味存在。”

这一僵局出现的时间正值敏感时期，目前戈恩正在推进一项雄心勃勃的雷诺-日产融合计画，并由少数几个他近期指派的副手所主导，这加深了雷诺工程师的不安情绪。

负责整个联盟运营工作的四名主管中，有三名是日产的高管，法国官员在谈及政府持股增加时亦提到这点。

一名日产发言人不愿说明周四董事会会议是否有讨论可能采取的报复措施。

过去曾经考虑过的重新平衡合作关系的措施，包括日产增资或是雷诺持股降至40%以下。这两项举措都有可能激活日产在雷诺的表决权。(完)

(编译 张涛/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 张荻/白云)

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