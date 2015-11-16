独家：法国政府递出橄榄枝遭冷遇 雷诺-日产决意重组--消息

路透巴黎11月13日 - 消息人士称，法国政府已提出限制自己在雷诺汽车(RENA.PA)的投票权，希望结束与雷诺及其合作伙伴日产汽车的权力斗争，但兼任这两家车企首席执行官(CEO)的戈恩(Carlos Ghosn)仍决意推进改革，给予日产在公司联盟中的更多话语权。

政府递出橄榄枝，却遭到冷遇，暗示与戈恩的僵持已非法国经济部长马克龙所能控制。

4月时，马克龙增加政府在雷诺的持股，把投票权翻倍，使双方的矛盾首次公之于众。这引发东京的不快，并促使公司联盟准备打破平衡，将权力的天平向日产倾斜。

消息人士称，政府软化了立场，在雷诺董事会11月6日的紧急会议前几个小时主动提出限制自己的投票权。消息人士未透露限权方案的细节。

但其中一名消息人士称，戈恩在日产汽车(7201.T)的副手西川广人(Hiroto Saikawa)在会上对法方的立场深表不满。

“只回到七个月前的状况还不够，”一名了解公司想法的雷诺-日产内部人士称。“显然，这两家公司之间还有更好的平衡方案。”

雷诺、日产及法国政府的发言人均拒绝置评。(完)