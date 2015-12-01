日本政府敦促日产和雷诺保持结盟 并将为此提供便利

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京12月1日 - 日本敦促日产(7201.T)和雷诺(RENA.PA)继续结盟。有臆测认为，日产汽车可能提高在雷诺持股，以规避法国政府增加对其合作关系影响力的努力。
“我们希望日产和雷诺讨论维持伙伴关系的途径，”日本内阁官房长官菅义伟周二表示，并称政府将为此提供必要支持。
法国政府4月时将雷诺持股比例由15%提升至19.7%，以巩固表决权，日产与法国政府持续处于对立状态。
日产拒绝评论董事会周一会议上讨论的议题。
Nikkei Asian Review周一报导，日产寻求将雷诺持股提高至25%或更高，以阻止法国政府对联盟管理阶层的干涉。报导未提及消息来源。
报导称，根据日本公司法，如果日产持股达25%以上，雷诺将失去在日产的43.4%表决权。(完)
(编译 李爽/蔡美珍；审校 王丽鑫/张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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