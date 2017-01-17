雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长

路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。

雷诺汽车称，去年汽车销量增长13.3%，超过318万辆，创下纪录高位。

“目前已实施数年的产品更新和地域扩张的策略，已经证明是成功的。该策略使得雷诺汽车不论是在销量方面还是在市占率方面，在每个地区都取得重大进展，”雷诺执行委员会成员Thierry Koskas在声明中称。

雷诺的汽车销量情况，与竞争对手PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)类似。PSA标致雪铁龙上周报告称销量上升，因解除对伊朗的国际制裁提振了该公司在伊朗的销量。(完)