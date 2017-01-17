雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
雷诺汽车称，去年汽车销量增长13.3%，超过318万辆，创下纪录高位。
“目前已实施数年的产品更新和地域扩张的策略，已经证明是成功的。该策略使得雷诺汽车不论是在销量方面还是在市占率方面，在每个地区都取得重大进展，”雷诺执行委员会成员Thierry Koskas在声明中称。
雷诺的汽车销量情况，与竞争对手PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)类似。PSA标致雪铁龙上周报告称销量上升，因解除对伊朗的国际制裁提振了该公司在伊朗的销量。(完)
(编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。