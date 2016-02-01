法国雷诺称中国汽车市场仍有很多增长空间 启动首个在华合资工厂

路透中国武汉1月31日 （记者 Gilles Guillaume） - 法国汽车制造商雷诺<RENA. PA>称，中国汽车需求仍有很多增长空间。东风雷诺首个汽车组装厂在中国武汉正式竣工投产。

东风雷诺汽车有限公司总裁达业（Jacques Daniel）称，随着这家投资额8.7亿欧元（9.42亿美元）的工厂投产，产能可能相比刚开始的年产15万辆增加一倍或最终增加两倍。

“我们来晚了吗？完全没有，因为（中国）市场不会停滞，”达业在工厂开业之前对记者表示。“进入一个（年销）2,000万辆汽车的市场对于一个制造商来说不是坏事情。”

迄今为止雷诺在中国汽车市场的占有率仍比较小。与雷诺持股43.4%的日本子公司尼桑(7201.T)不同，雷诺此前在华未设工厂，只能依赖利润较低的进口产品，譬如韩国生产的雷诺科雷傲SUV。

雷诺作为制造商进入中国市场是诸多大型西方汽车制造商进军中国的最新行动。但雷诺此举却正值中国经济减速、汽车需求走软之际。

雷诺-日产联盟预计，继2015年年中突然减速以及之后有所恢复之后，2016年中国汽车市场可能增长4-6%。以欧洲标准看，这是一个健康的增速，但与中国市场之前年份两位数的增速不可同日而语。

但雷诺迎头赶上的策略是下注SUV部门。SUV部门占中国汽车市场的三分之一，并仍以接近50%的速度增长。

东风雷诺武汉工厂的首条生产线约有2,000名雇员，并将开始生产雷诺的紧凑型科雷嘉SUV，今年稍后将推出一款更大的SUV，并在2017年推出风朗电动汽车。（完）