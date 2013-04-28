雷诺-日产期望在华建厂计划夏季前获批

投资者转向避险资产 因地缘政治风险加剧--理柏
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，由于地缘政治紧张局势，投资者避险意愿在本周升温，导致新资金流入公债、黄金基金等避险资产。
路透巴黎4月27日 - 雷诺-日产汽车执行长戈恩（Carlos Ghosn）周六称，该公司希望中国政府在夏季前能够最终批准该公司在华首个建厂计划。
戈恩上月曾表示，预计在华建厂计划有望在年底前获得中国政府的最终批准。
“雷诺早已有了在华（建厂）的计划，并已准备妥当，目前正在与中国政府磋商，我希望能在夏季前达成所有共识，”戈恩在接受法国媒体采访时说道。
他还说道，法国总统奥朗德本周的访华之行将有助于该公司克服行政审批方面的阻力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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