雷诺-日产期望在华建厂计划夏季前获批

路透巴黎4月27日 - 雷诺-日产汽车执行长戈恩（Carlos Ghosn）周六称，该公司希望中国政府在夏季前能够最终批准该公司在华首个建厂计划。

戈恩上月曾表示，预计在华建厂计划有望在年底前获得中国政府的最终批准。

“雷诺早已有了在华（建厂）的计划，并已准备妥当，目前正在与中国政府磋商，我希望能在夏季前达成所有共识，”戈恩在接受法国媒体采访时说道。

他还说道，法国总统奥朗德本周的访华之行将有助于该公司克服行政审批方面的阻力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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