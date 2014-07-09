法国雷诺汽车计划未来几年迅速扩大中国工厂产能

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透巴黎7月8日 - 法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)周二表示，在与中国东风汽车集团股份有限公司(0489.HK)的新建合资企业2016年开始投产之后，计划短期内进一步扩大产能。
雷诺目前正在建立首家中国工厂，年产能最高15万辆汽车。该公司财务长Dominique Thormann表示，目标是将中国工厂的产能扩大三倍。
Thormann在巴黎举行的一次会议上称，“如果我们未来几年克服某些障碍，该计划就会使产能扩大至超过50万辆或者甚至60万辆。”(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。