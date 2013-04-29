雷诺称希望中国设厂事宜能在今夏之前获批

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透巴黎4月29日 - 雷诺-日产(RENA.PA)执行长戈恩周六表示，关于在中国设立首座雷诺工厂一事，希望能在今年夏天之前获得北京当局的最终审批。
戈恩上月表示，他预期在中国设厂计划将在年底前获得最终通过。
“雷诺已经有一项中国市场的计划，该计划已经备妥，且目前正在与中国政府协商，我希望我们能够再夏季之前达成所有协议，”戈恩在法国广播电台Europe 1上表示。
他并称法国总统奥朗德本周访问中国，将协助该公司克服行政上的障碍。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。