雷诺称希望中国设厂事宜能在今夏之前获批

路透巴黎4月29日 - 雷诺-日产(RENA.PA)执行长戈恩周六表示，关于在中国设立首座雷诺工厂一事，希望能在今年夏天之前获得北京当局的最终审批。

戈恩上月表示，他预期在中国设厂计划将在年底前获得最终通过。

“雷诺已经有一项中国市场的计划，该计划已经备妥，且目前正在与中国政府协商，我希望我们能够再夏季之前达成所有协议，”戈恩在法国广播电台Europe 1上表示。

他并称法国总统奥朗德本周访问中国，将协助该公司克服行政上的障碍。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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