柴油车废气排放测试调查扩大 雷诺及菲亚特遭锁定

路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺(RENA.PA)，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)提供资料。

大众汽车VOW_p.DE先前承认旗下部分柴油车装有隐匿真实废气排放数据的软件。

巴黎检方办公室一名消息人士表示，检方已对雷诺排气数据可能不实展开司法调查，雷诺股价大跌逾4%，触及约一个月低点。

雷诺表示，公司遵守所有废气排放法令，并称旗下车辆并未装有能够规避排气标准的软件。

美国国家环境保护局(EPA)周四在一份声明中称，菲亚特克莱斯勒汽车自2014年以来在美国销售的10.4万辆柴油车中，安装了未经申报的排放控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。

除大众汽车外，没有其他车厂被发现装设专门用于欺骗排气测试的软件，但英国及德国监管当局表示，汽车厂商大量利用“温度关机装置(thermal window)”。这种装置是基于保护引擎目的而关闭污染控制系统。

德国调查人员表示，已发现部分汽车厂商的“温度关机装置”设定，造成废气处理系统多数时间都是关闭。

各国监管当局目前正在试图判定，在何种情况下，引擎管理系统“温度关机装置”构成违法“减效装置(defeat device)”。

欧盟执委会表示，已得知美国环保局的指控，将研究这对欧盟可能有何影响。

“我们将与美国环保局、各成员国当局及菲亚特合作，以确定这对在欧盟销售汽车的可能影响，”执委会称。

英国周五表示，已紧急向美国环保局索取有关指控菲亚特克莱斯勒的资讯。

英国交通部发言人表示，也将向菲亚特要求有关在英国市场车辆的讯息。(完)