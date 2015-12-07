雷诺汽车持续与法国政府斗法 董事会摊牌在即

路透巴黎12月7日 - 消息人士表示，雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)正在拟定提案，打算削减对结盟伙伴日产(Nissan)汽车(7201.T)的部分控制权，并将于周一开始加强董事会支持，以应对近日内可能与法国政府之间的摊牌。

雷诺与其最大股东法国政府的纷争仍未落幕，两方在4月爆发管理权之争，当时法国经济部长马克龙把政府在雷诺的持股从15%增至19.7%，以确保表决权翻倍。

马克龙和雷诺-日产执行长戈恩之间的僵局，势必在12月11日摊牌。雷诺董事会预定将在那天对法国政府争权作出回应。

由于董事会层级的商谈无所进展，熟知内情的消息人士表示，雷诺打算将之前提出的威胁付诸行动，削减对日产汽车的控制，雷诺目前持有43.4%日产汽车股份。

“完全谈不上达成协议，”熟悉情况的人士表示，“政府似乎还在看雷诺是不是在虚张声势。”

而雷诺-日产的未来方向可能产生危机。在日产汽车董事长暨执行长戈恩任内，两者的结盟使它们以联合销售计，成为全球第四大车厂。

这场冲突反映出公司架构与实际营运的不一致，雷诺掌握名义控制权，而执行长戈恩负责公司运营。自1999年在雷诺的帮助下摆脱困境后，日产已经在许多方面赶超了前者，目前在工程项目和许多领域占据主导。

马克龙曾警告戈恩，不要采取行动削弱雷诺对日产的掌控以及对该结盟的领导。

他周日接受报纸采访时重申，“任何解散或削弱两家公司之间联系的做法都不可能是解决之道”。雷诺-日产对此未予置评。

法国政府通过弗洛朗热法(the Florange law)巩固了对企业的话语权，该法赋予包括政府在内的长期股东双重表决权。

马克龙动用了12亿欧元公共资金，将政府对雷诺的持股暂时提高至19.7%，并在4月的股东大会上否决了戈恩的退出提议。即便在持股降至15%后，法国政府根据弗洛朗热法仍然是可以阻止公司决议的小股东。

马克龙在周日的采访中重申了法国政府的折中方案，即在战略性问题上限制使用其双重投票权。

但消息人士称，雷诺的提议可能更为深入，承诺永远不插手日产的管理，这也是日产在11月30日提出的方案中所要求的。(完)