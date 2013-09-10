雷诺-日产执行长预计全球车市今年增长1.5% 明年增3%

路透巴黎9月9日 - 雷诺(RENA.PA)及日产汽车(7201.T)领导人戈恩(Carlos Ghosn)向法国回声报表示，受助于欧洲经济好转，今年仅增长1.5%的全球汽车市场在2014年的增速会翻倍至约3%。

雷诺在7月已经将其2013年全球车市成长预估从4月的3%下调至2%。

回声报网站周一报导引述戈恩谈话指出，欧洲应会在“明年将看到隧道的尽头，”他还表示欧洲地区汽车销量将在持平到增长1%之间，结束连续五年的下滑。

戈恩称，雷诺整体销售将会成长，受印度、巴西及俄罗斯需求提振。他同时向该报表示，他预期在新产品推出下，其在欧洲市场的占有率将扩大。

戈恩并指出，新兴市场货币贬值将对雷诺财报带来些许负面影响，但不会导致公司改变各项目标。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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