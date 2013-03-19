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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 19日 星期二 14:44 BJT

雷诺日产CEO称电动车的未来在中国

雷诺-日产汽车CEO戈恩寄望于中国拯救电动车的未来。戈恩表示，受中国计划在2020年前兴建约200万辆电动车和插电式混合动力车产能，行业投资将由此获得支撑。日产计划与中国合作伙伴东风汽车在2015年推出一款电动车，雷诺也计划约在同一时间推出一款电动车。路透
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