独家：雷诺-日产撤换动力传动部门主管 因引擎整合进度迟缓

路透巴黎12月6日 - 消息人士对路透表示，雷诺-日产汽车联盟撤换了负责引擎与变速箱业务的高管，因尾气排放规定趋于严格，暴露出公司目前为止整合速度过慢的问题。

四位了解内情的消息人士表示，动力传动工程部门全球主管Alain Raposo将转为顾问角色，本周将宣布继任人选。

一位雷诺-日产发言人表示，不就公司人事变动的臆测及其所涉人员置评。“雷诺-日产联盟仍在按计划实施整合目标，包括工程方面，”她表示。

雷诺-日产联盟成立于1999年，在雷诺以及日产汽车负责人戈恩的领导下，目前继续朝着统一车辆结构以及引擎的目标不断前进，力争到2018年实现年节省成本55亿欧元(59亿美元)。

两家公司称，85%的引擎已通过一定方式实现了统一。但高管私底下承认，整合中效率颇低，长期以来对于将谁家技术作为标准一直争吵不休，也产生不少成本，对这些问题的估算都比较保守。

“这是一个永久的纷争，结盟17年后，我们仍不能像一家公司那样考虑问题，”Raposo的一位同事说，“动力传动方面一直是一团糟。”

去年曝出大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)在美国柴油车尾气排放检测中作弊的消息后，即将有一大批排放规定出炉，这使得雷诺-日产的问题变得更加紧迫。

此后独立研究表明，实际行驶中雷诺汽车的氮氧化物排放高踞前列，令雷诺的动力传动工程负责人Gaspar Gascon Abellan以及雷诺的二把手Thierry Bollore倍感压力。

雷诺技术是否违反欧盟法律一事已被检方调查。雷诺称，其所有引擎都符合法律规定。

**进度落后**

排放性能差导致雷诺帐单越滚越大，雷诺需降低现有引擎的实际排放量，并加速研发新的低排放引擎，以及可充电的油电混合动力车。

“我们在很多项目上都处于落后状态，一些引擎开发时程非常杂乱，”另一位经理说道。“标准趋于严苛造成了实际困难，所以我们在招聘，在做一切可以做的事情，但还不够。”

日产收购三菱汽车之后，雷诺-日产的年销量势将超过1,000万辆，与丰田汽车(7203.T)、通用汽车(GM.N)等车企互相抗衡，但以规模经济而言还远远落后。

雷诺虽拥有日产43.4%的股份，但在戈恩以共识做决策的理念下向来避免独断独行。戈恩此项理念使得双方在联合投资均有有效的否决权。

雷诺和日产的执行委员会“从来未能及时整合技术”，一名高级经理说道。“所以他们最终拿底下的人下刀。”(完)