《独家新闻》雷诺-日产汽车董事会角力，法国政府促其合并

“这迫使他比原计划更快行动，”一位公司消息人士称，“我绝不会不把戈恩考虑在内。”

董事会的争斗曝光了各方就雷诺-日产未来命运角力的景象。这两家公司已经通过交叉持股结盟16年。雷诺持有日产43.4%的控制性股权，而后者持有前者15%的不具投票权的股权。

消息人士向路透表示，日产已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱雷诺的控制，并且将25-35%的交叉持股关系变得“更为平衡”。

政府和公司消息人士周二称，由于有迹象显示，两家车企可能开始在几天或几周时间内调整持股，以对抗法国政府，雷诺已要求在本周稍晚召开紧急董事会。

对于两家公司的计划或戈恩与马克龙之间的讨论，雷诺-日产和法国政府的发言人均拒绝置评。