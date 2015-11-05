《独家新闻》雷诺-日产汽车董事会角力，法国政府促其合并

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这迫使他比原计划更快行动，”一位公司消息人士称，“我绝不会不把戈恩考虑在内。”
董事会的争斗曝光了各方就雷诺-日产未来命运角力的景象。这两家公司已经通过交叉持股结盟16年。雷诺持有日产43.4%的控制性股权，而后者持有前者15%的不具投票权的股权。
消息人士向路透表示，日产已拟订提案，准备向法国母公司买下较大股权，以摆脱雷诺的控制，并且将25-35%的交叉持股关系变得“更为平衡”。
政府和公司消息人士周二称，由于有迹象显示，两家车企可能开始在几天或几周时间内调整持股，以对抗法国政府，雷诺已要求在本周稍晚召开紧急董事会。
对于两家公司的计划或戈恩与马克龙之间的讨论，雷诺-日产和法国政府的发言人均拒绝置评。
“马克龙一直在施压戈恩，这种情况有一段时间了，”一位接近政府的消息人士称，并表示马克龙决心迫使两家公司在2017年法国大选年到来前达成协议。(完) (编译 于春红/许娜；审校 李婷仪/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”