雷诺计划在华大举投资 扩大销量追赶竞争对手

路透巴黎1月19日（记者 Gilles Guillaume/Edward Taylor） - 法国汽车企业雷诺(RENA.PA)周一称，将在中国进行“大规模投资”以提高当地生产汽车的销量，并降低对荷包紧张的欧洲消费者的依赖。

在拓展中国市场上，雷诺落后于欧洲同业标致雪铁龙(PEUP.PA) 、宝马(BMWG.DE) 以及梅赛德斯(DAIGn.DE)。在全球经济复苏不稳的环境下，雷诺倚重于在欧洲和其他新兴市场的小型车和经济型车的旺销。

雷诺表示，2014年轿车和轻型卡车销量增长了3.2%至270万辆，分析师称这可能略低于全球行业增幅。

雷诺在华销量仅为3.4万辆，远低于标致实现的73.4万辆，但是雷诺相信，一旦与东风汽车(0489.HK)的合资企业产能开始投放市场，这一切都会发生改变。

“在中国市场，我们将获得至少3%的份额，很有可能达到6%，”雷诺执行长Carlos Ghosn在巴黎的圆桌会议上表示。

“那将是很大的数字，意味着未来几年在中国将有大规模的投资计划，”他还表示，但拒绝透露具体数字。

去年7月，雷诺表示正在中国建设新厂，最初设计汽车产能为10万辆，未来将提高到逾50万辆。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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