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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:34 BJT

汽车产业: 雷诺出售持有的沃尔沃集团剩余股份,筹资14.8亿欧元

路透巴黎12月13日 - 法国汽车制造商雷诺 表示,通过出售手中余下的瑞典卡车生产商沃尔沃集团6.5%股份,筹得14.8亿欧元(19.3亿美元)资金.

雷诺在周四一份声明中表示,此次售出的1,386亿"A"股票价格为每股92.25瑞典克朗(13.87美元).一位熟悉情况的消息人士周三曾透露,价格定在91.25-93.25克朗之间.

截至0816GMT,雷诺股价上涨了3.2%,在法国CAC40指数 领涨.(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

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