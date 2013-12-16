雷诺中国合资项目落户武汉 协助打造东方底特律

路透北京/上海12月16日 -雷诺(RENA.PA)周一与中国东风集团(0489.HK)完成合资合作项目的签约，终于取得进入中国汽车市场的完整渠道，而举行签约的地点武汉，正在快速成为中国的底特律。

雷诺与东风的合资谈判历时九年，最后终于达成13亿美元的持股各半合资计划，雷诺在中国生产的车款将进军中国这个全球最大汽车市场。

这项合资计划使雷诺能够全力抢攻中国市场需求，这是之前无法作到的，因为中国当局规定所有外国车企必须与中国本土企业合资，才能在中国生产汽车。

为了建立中国版图，雷诺之前不得已必须依赖从韩国进口到中国。与东风合资后，雷诺将投资77.6亿元人民币(12.8亿美元)，在武汉兴建一座工厂，预定2016年投产。

雷诺与日本日产汽车(7201.T)具有长期结盟关系，双方共享技术，雷诺计划在武汉厂年产15万辆汽车，同时成立共同营运的经销网。

雷诺的投资对武汉是一大助力。人口1,700万的武汉，也是中国第二大汽车业者东风集团的大本营。

武汉政府希望吸引全球车企及这些车企的中国合资伙伴进驻武汉，使武汉转型成为中国主要汽车制造及物流枢纽。

湖北省社会科学院长江流域经济研究员彭智敏指出，由于武汉位处中国的地理中心，拥有铁公路及水路交通网络，因此比其他城市更有条件成为中国的底特律--当然不包括底特律破产的下场。

彭智敏认为武汉将结合底特律及芝加哥的重要性--底特律是美国汽车业中心，芝加哥是北美运输枢纽。

彭智敏表示，武汉有东方芝加哥之称，拥有运输及物流系统发展完善的优势，可以透过长江将汽车及零部件运送给上海的消费者。

**武汉的宏图大志**

除了雷诺之外，武汉还是东风与日产、本田(7267.T)以及法国标致雪铁龙等车商合资企业的总部所在地。此外，本田、东风和标致也在武汉或周边地区组装汽车。

武汉计划到2016年将汽车年产能从当前的100万辆提高至300万辆。多数的新增产能将来自雷诺与东风的合资公司，以及标致等其他国际车商。标致接近获得东风的大笔注资。

雷诺与东风成立合资公司，也将使日产获益。日产与东风的合资公司自2000年代初就开始运营。日产是日本第二大汽车生产商，在郑州和襄阳各有一个制造中心，这两个城市距离武汉都不到470公里。

“在这三个城市组成的汽车制造业三角区，我们计划采用标准化的汽车底盘和主要部件，”横滨的一名日产高管表示。由于未获准向媒体透露消息，他拒绝署名。

“这使我们节约大量成本，我们的规模可以把有竞争力的零件供应商吸引到这个地区。”

**竞相成为汽车城**

武汉已经成功吸引到通用汽车(GM.N)和其中方合资伙伴上汽集团(600104.SS)。今年稍早，这两家公司在武汉开工建设年产能30万辆汽车的组装厂，计划在2015年投产。他们也在建设发动机生产厂。

武汉政府官员称，通用对武汉工厂的长期规划包括再增加一条生产线，将年产能翻倍至60万辆。

“我在制造业的经验还算很丰富，但还从来没有见过这样的盛况，”通用汽车中国的董事长李添泽(TimLee)在今年稍早的一次采访中谈及武汉等中国汽车城的崛起时称。他的整个职业生涯都在负责通用在全球各地的制造业务。

除武汉之外，成都和沈阳等城市也在角逐成为汽车工业中心，这令中国的工业决策者、业内人士和专家为可能出现的汽车产能过剩感到担忧。

彭智敏指出这是个让人担忧的问题，“太多城市都想成为汽车城。”(完)

(编译 蔡美珍/李春喜 审校 隋芬)

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