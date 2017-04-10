瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精

路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子(6723.T)社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。

吴文精对记者称，“分散的(汽车芯片)市场，最终将整合成一些主导企业”，这对瑞萨电子构成长期威胁。瑞萨电子目前是该行业全球第三大企业。

吴文精称，为了准备进行大型收购，公司可能需要在未来“某个时候”通过配股筹集资金。他说，“我们想做好在必要时采取行动的准备。”

据数据研究机构IHS，2016年瑞萨电子在汽车芯片市场的份额为9.0%，排名位于第三。第一名是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(NXPI.O)，市占率为12.6%。第二名是英飞凌(IFXGn.DE)，市占率为9.5%。(完)