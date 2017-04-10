瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子(6723.T)社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
吴文精对记者称，“分散的(汽车芯片)市场，最终将整合成一些主导企业”，这对瑞萨电子构成长期威胁。瑞萨电子目前是该行业全球第三大企业。
吴文精称，为了准备进行大型收购，公司可能需要在未来“某个时候”通过配股筹集资金。他说，“我们想做好在必要时采取行动的准备。”
据数据研究机构IHS，2016年瑞萨电子在汽车芯片市场的份额为9.0%，排名位于第三。第一名是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(NXPI.O)，市占率为12.6%。第二名是英飞凌(IFXGn.DE)，市占率为9.5%。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。