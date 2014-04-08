2013年可再生能源扩大发电总量占比 中国首度问鼎投资榜首

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
* 去年可再生能源占全球发电总量的8.5%，而2012年为7.8%
* 可再生能源投资下降，因太阳能系统价格下跌及多国补贴政策不明朗
* 中国首次超越欧洲，占据可再生能源投资榜榜首
路透伦敦4月7日 -一份由联合国支持的报告周一显示，去年可再生能源在全球发电总量中的占比升至8.5%，尽管太阳能系统价格下跌及许多国家的政策存在不确定性，导致可再生能源投资减少。
根据联合国环境规划署(UNEP)和彭博新能源财经的研究报告，2013年不包括水力发电的可再生能源占全球发电总量的8.5%，高于2012年的7.8%。
报告称，部分可再生能源科技制造企业去年恢复盈利；公开市场投资者对可再生能源的态度更趋正面，扶助可再生能源扩大市场份额。
不过，可再生能源投资减少14%至约2,140亿美元，因太阳能光伏系统价格下降，而且部分国家的可再生能源补贴存在不确定性。
“可再生能源在全球发电总量中的占比越来越大，这个事实令人鼓舞，”联合国副秘书长兼环境规划署执行主任Achim Steiner发表声明称。
“虽然有些人可能会指出2013年可再生能源投资下降，但这掩盖了许多积极迹象：这是一个正迅速发展和成熟的充满活力的市场。”
中国2013年可再生能源投资达563亿美元，超过欧洲的484亿美元，问鼎全球投资榜榜首。
报告还显示，美国可再生能源投资达358亿美元，被(不包括中国和印度的)亚洲和大洋洲以433亿美元抢去季军位置。
虽然大多数国家去年减少了可再生能源投资，但巴西、日本、乌拉圭、智利、加拿大、以色列和新西兰却逆势扩大了投资。
欲浏览报告全文，请点选：bit.ly/QC1ssj (完)
(编译 许娜；审校 石冠兰)
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